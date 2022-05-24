Китай завдав росії удару в спину у спорті: подробиці

Виявляється, у росії не можуть зробити камінь з ручкою

Російські команди з керлінгу не можуть вести підготовку до турнірів через відсутність постачання каменів для гри із Заходу.

Про це заявив президент Федерації керлінгу росії (ФКР) Дмитро Свищев на круглому столі, присвяченому імпортозаміщенню у спортивній індустрії, передає ТАСС.

За словами Свищева, світові виробники каміння для гри в керлінг відмовилися доставляти їх до росії через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. Навіть Китай не поспішає на допомогу. Таким чином, російські команди в цьому виді спорту не зможуть вести нормальну підготовку.

"Виробники у світі відмовилися возити каміння до Росії. Що стосується китайських виробників, то тут немає розуміння. І готувати команди без цього неможливо", — заявив Свищев.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Свищева, зазначивши, що "імпортозаміщення" в країні не працює, хоча російська влада часто твердить, що "санкції — це користь для країни".

У мережі висміяли відсутність каміння для керлінгу в росії

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