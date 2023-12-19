"Вони вбивають, а їх допускають на Олімпіаду": РФ шахедами зруйнувала дитячу спортивну базу (фото)

Росіян допускають на міжнародні змагання, попри війну, розв’язану РФ в Україні

Федерація академічного веслування України прокоментувала знищення окупантами дитячої гребної бази на Одещині. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян до Олімпійських ігор-2024 з деякими обмеженнями.

Відповідна заява Федерації доступна на офіційній сторінці організації у Facebook. За інформацією Одеської обласної прокуратури, російський безпілотник убив 54-річного чоловіка у його будинку, а також знищив спортивну базу.

"Вони вбивають українське академічне веслування. А їх хочуть допустити на Олімпійські ігри 2024 року", — йдеться у повідомленні Федерації.

Користувачі в мережі публікують фото знищеної гребної бази та коментують інцидент.

"Ще вчора на гребній базі "Чорноморець" тренувалися діти Одеси, на збори приїжджали дорослі спортсмени. Проводилися змагання з прибережного веслування. А тепер ці спортсмени, діти та їхні батьки допомагають розбирати завали згорілих човнів після влучення російських шахедів", — написала Олеся Опенчук.

РФ знищила дитячу спортивну базу

Раніше повідомлялося, що нещодавно МОК призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Окрім того, головний спортивний орган світу заборонив РФ проводити міжнародні турніри на своїй території.