"Вони вбивають, а їх допускають на Олімпіаду": РФ шахедами зруйнувала дитячу спортивну базу (фото)
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Росіян допускають на міжнародні змагання, попри війну, розв’язану РФ в Україні
Федерація академічного веслування України прокоментувала знищення окупантами дитячої гребної бази на Одещині. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян до Олімпійських ігор-2024 з деякими обмеженнями.
Відповідна заява Федерації доступна на офіційній сторінці організації у Facebook. За інформацією Одеської обласної прокуратури, російський безпілотник убив 54-річного чоловіка у його будинку, а також знищив спортивну базу.
"Вони вбивають українське академічне веслування. А їх хочуть допустити на Олімпійські ігри 2024 року", — йдеться у повідомленні Федерації.
Користувачі в мережі публікують фото знищеної гребної бази та коментують інцидент.
"Ще вчора на гребній базі "Чорноморець" тренувалися діти Одеси, на збори приїжджали дорослі спортсмени. Проводилися змагання з прибережного веслування. А тепер ці спортсмени, діти та їхні батьки допомагають розбирати завали згорілих човнів після влучення російських шахедів", — написала Олеся Опенчук.
Раніше повідомлялося, що нещодавно МОК призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Окрім того, головний спортивний орган світу заборонив РФ проводити міжнародні турніри на своїй території.