"Они убивают, а их допускают на Олимпиаду": РФ шахедами разрушила детскую спортивную базу (фото)

Россиян допускают на международные соревнования, несмотря на войну, развязанную РФ в Украине

Федерация академической гребли Украины прокомментировала уничтожение оккупантами детской гребной базы в Одесской области. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Олимпийские игры-2024 с некоторыми ограничениями.

Соответствующее заявление Федерации доступно на официальной странице организации в Facebook. По информации Одесской областной прокуратуры, российский беспилотник убил 54-летнего мужчину в его доме, а также уничтожил спортивную базу.

"Они убивают украинскую академическую греблю. А их хотят допустить на Олимпийские игры 2024 года", — говорится в сообщении Федерации.

Пользователи в сети публикуют фото уничтоженной гребной базы и комментируют произошедшее.

"Еще вчера на гребной базе "Черноморец" тренировались дети Одессы, на сборы приезжали взрослые спортсмены. Проводили соревнования по прибрежной гребле. А теперь эти спортсмены, дети и их родители помогают разбирать завалы сгоревших лодок после попадания российских шахедов", — пишет Олеся Опенчук.

РФ уничтожила детскую спортивную базу

Ранее сообщалось, что недавно МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, главный спортивный орган мира запретил РФ проводить международные турниры на своей территории.