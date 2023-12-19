"Они убивают, а их допускают на Олимпиаду": РФ шахедами разрушила детскую спортивную базу (фото)
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Россиян допускают на международные соревнования, несмотря на войну, развязанную РФ в Украине
Федерация академической гребли Украины прокомментировала уничтожение оккупантами детской гребной базы в Одесской области. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Олимпийские игры-2024 с некоторыми ограничениями.
Соответствующее заявление Федерации доступно на официальной странице организации в Facebook. По информации Одесской областной прокуратуры, российский беспилотник убил 54-летнего мужчину в его доме, а также уничтожил спортивную базу.
"Они убивают украинскую академическую греблю. А их хотят допустить на Олимпийские игры 2024 года", — говорится в сообщении Федерации.
Пользователи в сети публикуют фото уничтоженной гребной базы и комментируют произошедшее.
"Еще вчера на гребной базе "Черноморец" тренировались дети Одессы, на сборы приезжали взрослые спортсмены. Проводили соревнования по прибрежной гребле. А теперь эти спортсмены, дети и их родители помогают разбирать завалы сгоревших лодок после попадания российских шахедов", — пишет Олеся Опенчук.
Ранее сообщалось, что недавно МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, главный спортивный орган мира запретил РФ проводить международные турниры на своей территории.