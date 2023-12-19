"Росія тримається на Путіні та ще 2 китах": колишній хокеїст розсмішив мережу

Колишнього спортсмена висміяли у мережі

Росія тримається на Володимирі Путіні, армії та хокеї, який перебуває під санкціями після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив колишній хокеїст, екстренер низки клубів КХЛ Андрій Назаров. Говорячи про перемогу збірної РФ на Кубку першого каналу (брали участь Білорусь та Казахстан — Ред.), він назвав хокей головним видом спорту Росії.

"Закінчилася велика пауза, ми всі вболівали за нашу збірну і раді результату — "Росія 25" впевнено посіла перше місце на турнірі в Санкт-Петербурзі. Кубок Першого каналу однозначно вдався і вийшов яскравим.

Наразі повертається КХЛ. Звичайно, вболівальники скучили за іграми своїх улюблених команд. Сьогодні уважно стежитимемо за матчами, зустрічі на будь-який смак.

Взагалі хокей у російської людини у крові. Росія, на мою думку, тримається на трьох китах: президент, армія на чолі з нашими полководцями й хокей. Це, безумовно, головний вид спорту у країні", – заявив Назаров.

У мережі висміяли слова Назарова. Користувачі зазначили, що РФ тримається на силі, нахабстві та хамстві.

Раніше повідомлялося, що Китай на державному рівні відмовився надсилати збірну з хокею на Кубок Першого каналу.

Нагадаємо, у РФ заявили, що світовий хокей тримається на Росії.