"Дракон виявився русофобом": Китай завдав чергового удару в спину РФ

Китай відмовився відправляти свою команду на турнір у Росії

Головний тренер хокейної збірної "Росія 25" та СКА Роман Ротенберг пояснив, чому Китай відмовився брати участь у Кубку Першого каналу. Це не вперше, коли у Піднебесній забороняють своїм спортсменам їхати на "міжнародні" змагання у Росії.

Відповідну заяву Ротенберга наводить "РІА Новини". За його словами, Міністерство спорту Китаю заборонило своїй команді їхати до Росії.

"Збірна Китаю посилається на міністерство спорту. На заборону від міністра спорту Китаю. Це все, що вони нам сказали. Ми не знаємо [про] конкретну заборону грати з Росією. Іншої інформації у нас немає.

Нам надійшов офіційний лист: "Через заборону від міністерства спорту Китаю ми не зможемо взяти участь у турнірі". Це все, що нам відомо", — заявив Ротенберг.

У мережі лише посміялися з чергового удару Китаю в спину РФ. Один із користувачів пожартував, що дракон виявився ще тим русофобом.

Раніше повідомлялося, що НХЛ не покликала збірну Росії на Кубок світу. У РФ образилися на найсильнішу хокейну лігу світу і додали, що без Росії турнір нібито не становить цінності.