"Дракон оказался русофобом": Китай нанес очередной удар в спину РФ

Китай отказался отправлять свою команду на турнир в России

Главный тренер хоккейной сборной "Россия 25" и СКА Роман Ротенберг объяснил, почему Китай отказался принимать участие в Кубке Первого канала. Это не в первый раз, когда в Поднебесной запрещают своим спортсменам ехать на "международные" соревнования в России.

Соответствующее заявление Ротенберга приводит "РИА Новости". По его словам, Министерство спорта Китая запретило своей команде ехать в Россию.

"Сборная Китая ссылается на министерство спорта. На запрет от министра спорта Китая. Это все, что они нам сказали. Мы не знаем [про] конкретный запрет играть с Россией. Другой информации у нас нет.

Нам пришло официальное письмо: "Из-за запрета от министерства спорта Китая мы не сможем принять участие в турнире". Это все, что нам известно", — заявил Ротенберг.

В сети лишь посмеялись над очередным ударом Китая в спину РФ. Один из пользователей пошутил, что дракон оказался еще тем русофобом.

Ранее сообщалось, что НХЛ не позвала сборную России на Кубок мира. В РФ обиделись на сильнейшую хоккейную лигу мира и добавили, что без России турнир якобы не представляет ценности.