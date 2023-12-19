"Россия держится на Путине и еще 2 китах": бывший хоккеист рассмешил сеть

Бывшего спортсмена высмеяли в сети

Россия держится на Владимире Путине, армии и хоккее, который находится под санкциями после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил бывший хоккеист, экс-тренер ряда клубов КХЛ Андрей Назаров. Говоря о победе сборной РФ на Кубке первого канала (участвовали Беларусь и Казахстан, — Ред.), он назвал хоккей главным видом спорта в России.

"Закончилась большая пауза, мы все болели за нашу сборную и рады результату – "Россия 25" уверенно заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге. Кубок Первого канала однозначно удался и получился ярким.

Теперь возвращается КХЛ. Конечно, болельщики соскучились по играм своих любимых команд. Сегодня будем внимательно следить за матчами, встречи на любой вкус.

Вообще хоккей у российского человека в крови. Россия, по моему мнению, держится на трех китах: президенте, армии во главе с нашими полководцами и хоккее. Это, безусловно, главный вид спорта в стране", – заявил Назаров.

В сети высмеяли слова Назарова. Пользователи отметили, что РФ держится на силе, наглости и хамстве.

Ранее сообщалось, что Китай на государственном уровне отказался посылать сборную по хоккею на Кубок Первого канала.

Напомним, в РФ заявили, что мировой хоккей держится на России.