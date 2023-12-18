"Я завжди українка! Я завжди одеситка!": Відома тенісистка потрапила у мовний скандал

Спортсменка звернулася до хейтерів

Українська тенісистка Даяна Ястремська висловилася після критики на її адресу за російськомовний пост в соцмережах. До речі, у серпні Даяна виграла турнір у Польщі.

Спортсменка у сторіс в Instagram опублікувала пост для хейтерів. Тенісистка зазначила, що поділилася з підписниками своєю російськомовною піснею, записаною ще три роки тому. Крім того, вона розповіла про свою благодійну роботу.

"Дуже багато хейту було з приводу цього відео: російська пісня, російський підпис… По-перше, це мій трек, написаний ще 2020 року. По-друге, я не розгулюю, а з'їздила в Монако вперше за останні півтора року у свій вихідний день! По-третє, коли мій фонд за мої особисті гроші допоміг більш ніж 27000 сім'ям, дітям, ЗСУ, лікарням, та багато іншого, вічна боротьба з WTA проти росіян, постійні нагадування про війну в будь-яких інтерв'ю, підтримка України, яку я роблю, і більшість із неї не публічна, про це хтось говорить? Чи тільки засуджувати можуть? Я завжди Українка! Я завжди Одеситка!" — написала тенісистка.

Ястремська звернулася до хейтерів

Нагадаємо, днями Даяна з’їздила у Монако та поділилася цією інформацією з підписниками. Ястремська опублікувала коротке відео під свою російськомовну пісню "Улюблений трек", через що на спортсменку полилася критика.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2021 року Ястремська представила світові свою чергову пісню. Додамо, що Даяна критикувала світові тенісні організації за допуск росіян до змагань під час повномасштабної агресії РФ проти України.