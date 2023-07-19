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"Хтось зараз дуже добре спить": українка рознесла тенісні організації WTA та ITF після нової атаки на Україну

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська. Фото Getty Images

Спортсменка вимагає справедливості

Одна з найкращих українських тенісисток Даяна Ястремська показала всьому світу наслідки нічної атаки росіян на її рідну Одесу.

У своєму Інстаграм спортсменка звернулася до керівництва тенісних організацій WTA та ITF із закликом поміняти свою думку про росію, тенісисти та тенісистки з якої, як і раніше, беруть участь у змаганнях.

"WTA та ITF, подивіться мої сторінки чи, можливо, ви хочете live-відео, чи відвідати Україну? Можливо, тоді ви зміните свою думку про росію?

Хтось зараз дуже добре спить, і ви розумієте про кого я, а хтось намагається вижити. Або, як усі українські тенісисти, котрі під час турнірів не сплять, бо стежать за новинами. Це чесно?” – написала Дайана.

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня ворог вдарив по Одесі крилатими ракетами та "шахедами", у місті та області є руйнування. Цю атаку назвали чи не найпотужнішою від початку війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одна з найкращих тенісисток України Еліна Світоліна після виходу до півфіналу Вімблдону-2023 піднялася у світовому рейтингу на 49 позицій.

Теги:
#Теніс #Одеса #Війна #Даяна Ястремська