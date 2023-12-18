"Я всегда украинка! Я всегда одесситка!": Известная теннисистка угодила в языковой скандал

Спортсменка обратилась к хейтерам

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась после критики в ее адрес за русскоязычный пост в соцсетях. К слову, в августе Даяна выиграла турнир в Польше.

Спортсменка в сторис в Instagram опубликовала пост для хейтеров. Теннисистка отметила, что поделилась с подписчиками своей русскоязычной песней, записанной еще три года назад. Кроме того, она рассказала о своей благотворительной работе.

"Очень много хейта было по поводу этого видео: русская песня, русская подпись… Во-первых, это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых, я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день! В-третьих, когда мой фонд за мои личные деньги помог более чем 27000 семьям, детям, ВСУ, больницам, и многое другое, вечная борьба с WTA против россиян, постоянные напоминания о войне в любых интервью, поддержка Украине, которую я делаю, и большинство из нее не публичная, об этом кто-то говорит? Или только осуждать могут? Я всегда Украинка! Я всегда Одесситка!", — написала Ястремская.

Ястремская обратилась к хейтерам

Напомним, на днях Даяна съездила в Монако и поделилась этой информацией с подписчиками. Ястремская опубликовала короткое видео под свою русскоязычную песню "Любимый трек", из-за чего на спортсменку полилась критика.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года Ястремская представила миру свою очередную песню. Добавим, что Даяна критиковала мировые теннисные организации за допуск россиян к соревнованиям во время полномасштабной агрессии РФ против Украины.