"Слава Украине!": Российская теннисистка выиграла турнир с сине-желтой ленточкой (фото)

Спортсменка в будущем хочет выступать под украинским флагом

Российская теннисистка Вероника Мирошниченко (№327 WTA) прокомментировала победу на парном турнире в Веракрусе (Мексика). Накануне лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина получила индивидуальную награду по итогам сезона.

Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Завершила свою публикацию Вероника лозунгом "Слава Украине!". Добавим, что теннисистка написала пост на украинском и английском языках.

"Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку.

Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим (пока что рейтингом) в одиночке и в паре. Будем дальше работать и двигаться только вперед с новыми силами в следующем сезоне. Слава Украине", – написала Мирошниченко.

Отметим, Мирошниченко родилась в Москве, однако детство провела в Запорожье, откуда родом его родители. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Вероника выходит на матчи с сине-желтой ленточкой. Спортсменка хочет избавиться от российского паспорта в будущем.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка пожала руку россиянке, которая находится под санкциями из-за поддержки войны.

Напомним, звезда российского тенниса Андрей Рублев избил себя ракеткой до крови.