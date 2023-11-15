Известный российский теннисист избил себя ракеткой до крови во время матча (видео)

У россиянина вновь сдали нервы

В среду, 15 ноября, испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас во втором туре Итогового турнира ATP в Турине (Италия) победил "нейтрального" теннисиста из россии Андрея Рублева (АТР №5). Россиянин, который психанул в прошлом туре, вновь не сдержал эмоций.

Во втором туре испанец разгромил россиянина, победив того в двух сетах за 1 час и 15 минут со счетом 7:5, 6:2. Об этом сообщает "Телеграф".

В начале второй партии Рублев ошибся, отдав свою подачу. После этого российский теннисист шесть раз ударил себя ракеткой по колену, с которого тут же потекла кровь.

Добавим, что Андрей не первый россиянин, который бил себя ракеткой. В 2015 году представитель рф Михаил Южный, проиграв свою подачу, 11 раз сильно ударил себя ракеткой по голове. Это произошло на "Ролан Гаррос" во время поединка против боснийца Дамира Джумхура. Примечательно, что после "боя" с ракеткой Южный отказался продолжать встречу.

В 2008 году на турнире в Майами Южный также избивал себя ракеткой.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев показал средний палец публике в Париже, после чего нелепо оправдался. К слову, Медведев не в первый раз истерит на крупных турнирах.