Украинская теннисистка похвасталась уникальным свадебным платьем (фото)

Спортсменка вышла замуж на Кипре

Известная украинская теннисистка Марта Костюк после свадьбы на Кипре рассказала, что ее свадебное платье было сшито на заказ известным теннисным брендом Wilson.

Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Марта отметила, что костюм жениха также сделали умельцы из Wilson.

"Wilson всегда поддерживал мои мечты на корте, но мои отношения с брендом выходят далеко за рамки тенниса. Большой привет и огромное спасибо талантливой команде, которая работала над моим требовательным графиком, чтобы воплотить в жизнь еще одну мечту: единственное в своем роде свадебное платье, сшитое на заказ. Оно оказалось еще более потрясающим, чем я могла себе представить", — написала Костюк, прикрепив эскиз платья, а также снимки со свадьбы.

Марта Костюк вышла замуж

Отметим, что спортсменка немного говорила о своей личной жизни. Известно, что имя избранника Марты — Георгий, раньше он занимался теннисом. Также Костюк рассказывала, что ее любимый — украинец.

Ранее сообщалось, что Костюк унизила россиянку на US Open-2023. В августе Марта сенсационно победила шестую ракетку мира.