Українська тенісистка похвалилася унікальною весільною сукнею (фото)

Спортсменка вийшла заміж на Кіпрі

Відома українська тенісистка Марта Костюк після весілля на Кіпрі розповіла, що її весільну сукню було пошито на замовлення відомим тенісним брендом Wilson.

Відповідний пост спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Марта зазначила, що костюм нареченого також зробили умільці із Wilson.

"Wilson завжди підтримував мої мрії на корті, але мої стосунки з брендом виходять далеко за рамки тенісу. Великий привіт і величезне спасибі талановитій команді, яка працювала над моїм вимогливим графіком, щоб втілити в життя ще одну мрію: єдина у своєму роді весільна сукня, зшита на замовлення. Вона виявилася ще більш приголомшливою, ніж я могла собі уявити", — написала Костюк, прикріпивши ескіз сукні, а також знімки з весілля.

Марта Костюк вийшла заміж

Зазначимо, що спортсменка небагато говорила про своє особисте життя. Відомо, що ім’я обранця Марти – Георгій, раніше він займався тенісом. Також Костюк розповідала, що її коханий – українець.

Раніше повідомлялося, що Костюк принизила росіянку на US Open-2023. У серпні Марта сенсаційно перемогла шосту ракетку світу.