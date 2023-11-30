Свитолина получила индивидуальную награду по итогам сезона

Украинка провела отличный сезон после того, как стала мамой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 WTA) получила награду "Возвращение года" от Eurosport. Украинка в октябре 2022 года родила дочь Скай и после непродолжительного "декрета" успешно вернулась в большой спорт.

Eurosport отметил невероятный прогресс украинки индивидуальной наградой. Украинка, начав сезон в апреле во второй тысяче рейтинга, завершила его на 25-й позиции.

В издании отмечают выдающееся выступление украинки на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2023", где Элина добралась до полуфинала, по пути к которому разобралась с первой ракеткой мира Свентек. В Британии Свитолина также прошла Софию Кенин и Викторию Азаренко.

Обзор матча Свитолина - Свентек

На данную награду от Eurosport также претендовали дуэт Су-Вэй Се – Барбора Стрицова, которые после перерыва победили в парном разряде на Уимблдоне, а также Каролин Возняцки, которая неожиданно вернулась на корт после возобновления карьеры.

Победители других номинаций от Eurosport:

Лучшая теннисистка сезона — Ига Свентек;

Дуэт сезона — Звонарева – Зигемунд;

Игра сезона — Хаддад Майя – Соррибес-Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5; — видео

Противостояние сезона — Соболенко – Рыбакина;

Сюрприз сезона — возвращение Каролин Возняцки в теннис;

Молодой игрок сезона — Кори Гауфф.

Напомним, на турнире US Open-2023 Свитолина завершила свои выступления на стадии 1/16 финала. А на "Ролан-Гаррос-2023" украинка дошла до четвертьфинала.