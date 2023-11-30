Свитолина получила индивидуальную награду по итогам сезона
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Украинка провела отличный сезон после того, как стала мамой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 WTA) получила награду "Возвращение года" от Eurosport. Украинка в октябре 2022 года родила дочь Скай и после непродолжительного "декрета" успешно вернулась в большой спорт.
Eurosport отметил невероятный прогресс украинки индивидуальной наградой. Украинка, начав сезон в апреле во второй тысяче рейтинга, завершила его на 25-й позиции.
В издании отмечают выдающееся выступление украинки на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2023", где Элина добралась до полуфинала, по пути к которому разобралась с первой ракеткой мира Свентек. В Британии Свитолина также прошла Софию Кенин и Викторию Азаренко.
На данную награду от Eurosport также претендовали дуэт Су-Вэй Се – Барбора Стрицова, которые после перерыва победили в парном разряде на Уимблдоне, а также Каролин Возняцки, которая неожиданно вернулась на корт после возобновления карьеры.
Победители других номинаций от Eurosport:
- Лучшая теннисистка сезона — Ига Свентек;
- Дуэт сезона — Звонарева – Зигемунд;
- Игра сезона — Хаддад Майя – Соррибес-Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5; — видео
- Противостояние сезона — Соболенко – Рыбакина;
- Сюрприз сезона — возвращение Каролин Возняцки в теннис;
- Молодой игрок сезона — Кори Гауфф.
Напомним, на турнире US Open-2023 Свитолина завершила свои выступления на стадии 1/16 финала. А на "Ролан-Гаррос-2023" украинка дошла до четвертьфинала.