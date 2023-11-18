Украинская теннисистка пожала руку россиянке, поддерживающей войну (видео)

Украинка не знала, что соревновалась с россиянкой

На днях украинка Юлия Стародубцева вместе с американкой Макенной Джонс выиграла у первых сеяных нейтральной россиянки Амины Аншбы и венгерки Панны Удварди в четвертьфинале турнира в Колине (Чили). В сентябре украинская теннисистка Надежда Киченок победила на теннисном турнире WTA 250 в Осаке (Япония) в парном разряде.

Юлия после победы пожала руку обеим соперницам. Об этом сообщает БТУ. Момент попал в трансляцию, после чего украинку раскритиковали в сети. Позднее Юлия заявила, что не знала, что Аншба представляет рф. К слову, Амина попала в санкционный список Украины за поддержку войны.

"Я не знала, что она россиянка, пока она мне не сказала "спасибо" во время рукопожатия. И то я надеялась, может, это Казахстан.

Амина Аншба просто не очень звучит, как русское имя, а я пока еще мало всех знаю. Ее первый раз вижу. Я просто в своем репертуаре — ничего не знаю, ни игроков, ни правил WTA иногда. Если бы знала, кто она, то, конечно, не пожала бы руку. Тем более, я вообще в шоке, что она под санкциями. Честно, первый раз о ней слышу. Буду внимательнее", — заявила Стародубцева.

Добавим, в полуфинале турнира Стародубцева и Джонс проиграли немке Юлии Логофф и швейцарке Конни Перрен.

Напомним, украинскую теннисистку Марту Костюк освистали за отказ пожать руку белоруске на турнире в Париже. Инцидент прокомментировали в МИД Украины.