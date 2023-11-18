Українська тенісистка потиснула руку росіянці, яка підтримує війну (відео)

Українка не знала, що змагалася із росіянкою

Днями українка Юлія Стародубцева разом із американкою Макеною Джонс виграла у перших сіяних нейтральної росіянки Аміни Аншби та угорки Панни Удварді у чвертьфіналі турніру у Коліні (Чилі). У вересні українська тенісистка Надія Кіченок перемогла на тенісному турнірі WTA 250 в Осаці (Японія) у парному розряді.

Юлія після перемоги потиснула руку обом суперницям. Про це повідомляє БТУ. Момент потрапив у трансляцію, після чого українку розкритикували у мережі. Пізніше Юлія заявила, що не знала, що Аншба представляє рф. До речі, Аміна потрапила до санкційного списку України за підтримку війни.

"Я не знала, що вона росіянка, поки вона мені не сказала "спасібо" під час рукостискання. І то я сподівалася, може, це Казахстан.

Аміна Аншба просто не дуже звучить, як російське ім’я, а я поки що мало всіх знаю. Її вперше бачу. Я просто у своєму репертуарі — нічого не знаю, ні гравців, ні правил WTA іноді. Якби знала, хто вона, то, звісно, не потиснула б руку. Тим більше я взагалі шокована, що вона під санкціями. Чесно, вперше про неї чую. Буду уважнішою”, — заявила Стародубцева.

Додамо, у півфіналі турніру Стародубцева та Джонс програли німкені Юлії Логофф та швейцарці Конні Перрен.

Нагадаємо, українську тенісистку Марту Костюк освистали за відмову потиснути руку білорусці на турнірі у Парижі. Інцидент прокоментували у МЗС України.