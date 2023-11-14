Виплеск емоцій не допоміг росіянину здобути перемогу

Скандальний російський тенісист Андрій Рубльов відзначився грубою витівкою під час матчу Підсумкового турніру ATP у Турині. Цього разу він зірвався на вболівальнику, який намагався його підбадьорити.

В один із моментів під час подачі Рубльова з трибун йому крикнули фразу "Зберись". У відповідь на це російський тенісист сказав "Йди в *упу!", пишуть російські ЗМІ.

До речі, під час тенісних матчів під час подачі спортсменів трибуни мають мовчати. Інакше порушників порядку виводять за межі корту. Але навіть це правило не виправдовує вчинку російського спортсмена, який славиться своєю агресивною поведінкою під час матчів.

Цікаво, що навіть такий виплеск енергії не допоміг Рубльову впоратися зі своїм співвітчизником Данилом Медведєвим. Більш майстровитий спортсмен здобув впевнену перемогу з рахунком 6:4, 6:2.

Організатори турніру поки що ніяк не відреагували на витівку Рубльова. Не виключено, що його можуть покарати, але це робиться на розсуд організаторів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2023 року Рубльов під час турніру в Австралії поскаржився на вболівальників з України. Зокрема, він звинуватив їх у тому, що вони нібито ображали його.