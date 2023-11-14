Выплеск эмоций не помог россиянину добыть победу

Скандальный российский теннисист Андрей Рублев отметился грубой выходкой во время матча Итогового турнира ATP в Турине. На этот раз он сорвался на болельщике, который пытался его подбодрить.

В один из моментов во время подачи Рублева с трибун ему крикнули фразу "Соберись". В ответ на это российский теннисист сказал "Иди в *опу!", пишут российские СМИ.

К слову, во время теннисных матчей при подаче спортсменов трибуны должны молчать. В ином случае, нарушителей порядка выводят за пределы корта. Но даже это правило никак не оправдывает поступка российского спортсмена, который славится своим агрессивным поведением во время матчей.

Интересно, что даже такой выплеск энергии не помог Рублеву справиться со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Более мастеровитый спортсмен добыл уверенную победу со счетом 6:4, 6:2.

Организаторы турнира пока никак не отреагировали на выходку Рублева. Не исключено, что его могут наказать, но это делается на усмотрение организаторов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2023 года Рублев во время турнира в Австралии пожаловался на болельщиков из Украины. В частности, он обвинил их в том, что они якобы оскорбляли его.