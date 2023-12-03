"Слава Україні!": Російська тенісистка виграла турнір із синьо-жовтою стрічкою (фото)

Спортсменка у майбутньому хоче виступати під українським прапором

Російська тенісистка Вероніка Мірошниченко (№327 WTA) прокоментувала перемогу на парному турнірі у Веракрусі (Мексика). Напередодні найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна здобула індивідуальну нагороду за підсумками сезону.

Відповідний пост спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Завершила свою публікацію Вероніка гаслом "Слава Україні!". Додамо, що тенісистка написала пост українською та англійською мовами.

"Чемпіони в парі на турнірі W40 у Мексиці. Завершую цей сезон з перемогою. Дуже вдячна своїм близьким, своїй родині, своїй команді за підтримку.

Попри труднощі, цей сезон був дуже класним, було багато сліз, багато усмішок, багато перемог, завершую з найкращим (поки що рейтингом) поодинці та парі. Далі працюватимемо і рухатимемося лише вперед з новими силами наступного сезону. Слава Україні”, – написала Мірошниченко.

Зазначимо, Мірошниченко народилася у Москві, проте дитинство провела у Запоріжжі, звідки родом її батьки. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Вероніка виходить на матчі з синьо-жовтою стрічкою. Спортсменка хоче позбутися російського паспорта у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка потиснула руку росіянці, яка перебуває під санкціями через підтримку війни.

Нагадаємо, зірка російського тенісу Андрій Рубльов побив себе ракеткою до крові.