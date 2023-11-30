Світоліна здобула індивідуальну нагороду за підсумками сезону

Українка провела чудовий сезон після того, як стала мамою

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) отримала нагороду "Повернення року" від Eurosport. Українка у жовтні 2022 року народила доньку Скай і після нетривалого "декрету" успішно повернулася у великий спорт.

Eurosport відзначив неймовірний прогрес українки індивідуальною нагородою. Українка, розпочавши сезон у квітні у другій тисячі рейтингу, завершила його на 25-й позиції.

У виданні відзначають видатний виступ українки на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2023", де Еліна дісталася півфіналу, на шляху до якого розібралась з першою ракеткою світу Свьонтек. У Британії Світоліна також пройшла Софію Кенін та Вікторію Азаренко.

Огляд матчу Світоліна — Свьонтек

На цю нагороду від Eurosport також претендували дует Су-Вей Се – Барбора Стрицова, які після перерви перемогли у парному розряді на Вімблдоні, а також Каролін Возняцкі, яка несподівано повернулася на корт після відновлення кар’єри.

Переможці інших номінацій від Eurosport:

Найкраща тенісистка сезону — Іга Свьонтек;

Дует сезону — Звонарьова — Зігемунд;

Гра сезону — Хаддад Мая — Соррібес-Тормо — 6:7 (3), 6:3, 7:5 — відео

Протистояння сезону — Соболенко — Рибакіна;

Сюрприз сезону — повернення Каролін Возняцкі до тенісу;

Молодий гравець сезону – Корі Гауфф.

Нагадаємо, на турнірі US Open-2023 Світоліна завершила свої виступи на стадії 1/16 фіналу. А на "Ролан-Гаррос-2023" українка дійшла до чвертьфіналу.