Відомий російський тенісист побив себе ракеткою до крові під час матчу (відео)

У росіянина знову здали нерви

У середу, 15 листопада, іспанський тенісист та друга ракетка світу Карлос Алькарас у другому турі Підсумкового турніру ATP у Турині (Італія) переміг "нейтрального" тенісиста з росії Андрія Рубльова (АТР №5). Росіянин, який психанув у минулому турі, знову не стримав емоцій.

У другому турі іспанець розгромив росіянина, перемігши того у двох сетах за 1 годину та 15 хвилин з рахунком 7:5, 6:2. Про це повідомляє "Телеграф".

На початку другої партії Рубльов помилився, віддавши свою подачу. Після цього російський тенісист шість разів ударив себе ракеткою по коліну, з якого відразу потекла кров.

Додамо, що Андрій не перший росіянин, котрий бив себе ракеткою. У 2015 році представник рф Михайло Южний, програвши свою подачу, 11 разів сильно вдарив себе ракеткою по голові. Це сталося на "Ролан Гаррос" під час поєдинку проти боснійця Даміра Джумхура. Цікаво, що після "бою" з ракеткою Южний відмовився продовжувати зустріч.

У 2008 році на турнірі в Маямі Южний також бив себе ракеткою.

Раніше повідомлялося, що російський тенісист Данило Медведєв показав середній палець публіці в Парижі, після чого безглуздо виправдався. До речі, Медведєв не вперше істерить на великих турнірах.