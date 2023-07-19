Укр

"Кто-то сейчас очень хорошо спит": украинка разнесла теннисные организации WTA и ITF после новой атаки на Украину

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская. Фото Getty Images

Спортсменка требует справедливости

Одна из лучших украинских теннисисток Даяна Ястремская показала всему миру последствия ночной атаки россиян на ее родную Одессу.

В своем Инстаграм спортсменка обратилась к руководству теннисных организаций WTA и ITF с призывом поменять свое мнение о россии, теннисисты и теннисистки из которой по-прежнему принимают участие в соревнованиях.

"WTA и ITF, посмотрите мои страницы или, возможно, вы хотите live-видео, или посетить Украину? Может быть, тогда вы измените свое мнение о россии?

Кто-то сейчас очень хорошо спит, и вы понимаете о ком я, а кто-то пытается выжить. Или, как все украинские теннисисты, которые во время турниров не спят, потому что следят за новостями. Это честно?" – написала Дайана.

Напомним, что в ночь на 19 июля враг ударил по Одессе крылатыми ракетами и "шахедами", в городе и области есть разрушения. Эту атаку назвали едва ли не самой мощной с начала войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитолина после выхода в полуфинал Уимблдона-2023 поднялась в мировом рейтинге на 49 позиций.

Теги:
#Теннис #Одесса #Война #Даяна Ястремская