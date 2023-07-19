"Кто-то сейчас очень хорошо спит": украинка разнесла теннисные организации WTA и ITF после новой атаки на Украину

Спортсменка требует справедливости

Одна из лучших украинских теннисисток Даяна Ястремская показала всему миру последствия ночной атаки россиян на ее родную Одессу.

В своем Инстаграм спортсменка обратилась к руководству теннисных организаций WTA и ITF с призывом поменять свое мнение о россии, теннисисты и теннисистки из которой по-прежнему принимают участие в соревнованиях.

"WTA и ITF, посмотрите мои страницы или, возможно, вы хотите live-видео, или посетить Украину? Может быть, тогда вы измените свое мнение о россии?

Кто-то сейчас очень хорошо спит, и вы понимаете о ком я, а кто-то пытается выжить. Или, как все украинские теннисисты, которые во время турниров не спят, потому что следят за новостями. Это честно?" – написала Дайана.

Напомним, что в ночь на 19 июля враг ударил по Одессе крылатыми ракетами и "шахедами", в городе и области есть разрушения. Эту атаку назвали едва ли не самой мощной с начала войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитолина после выхода в полуфинал Уимблдона-2023 поднялась в мировом рейтинге на 49 позиций.