Чиновник считает, что победа в войне с Украиной откроет двери РФ в международный спорт

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) остаться в европейском футболе.

Соответствующее заявление Терюшкова приводит bookmaker-ratings.ru. Роман считает, что победа в так называемой "СВО" откроет россиянам двери в международный футбол, хотя Россию отстранили от соревнований именно из-за полномасштабной агрессии против Украины.

"Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.

Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС.

Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения", – сказал Терюшков.

В сети лишь посмеялись над нелепостью слов депутата. Один из пользователей отметил, что Россия в свое время повернула не туда, и теперь вместо конкуренции с Китаем в экономическом росте, страна вынуждена играть в футбол с африканскими племенами. Еще один пользователь отметил, что перед Россией откроются лишь двери Гааги, где судят международных преступников.

Ранее сообщалось, что Занзибар согласился сыграть товарищеский матч со сборной России. Кроме того, Сербия изъявила подобное желание.