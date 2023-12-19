Роналду, Ибрагимович и Левандовски: Довбик оказался в компании звезд футбола (видео)

Украинец вошел в историю испанского футбола

В понедельник, 18 декабря, "Жирона" принимала "Алавес" в рамках матча 17-го тура Ла Лиги сезона 2023/24. Накануне "Жирона" сокрушила "Барселону" (4:2) в чемпионате Испании.

Встреча, проходившая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась со счетом 3:0. Об этом сообщает "Телеграф". По итогам этого поединка украинский форвард каталонцев Артем Довбик оказся в топ-10 бомбардиров Ла Лиги, которые быстрее остальных забили 10 голов в высшем дивизионе чемпионата Испании, передает OptaJose.

Артем забил победный гол в ворота "Алавеса" уже на 23-й минуте, оказавшись на добивании в нужном месте в нужное время. Во втором тайме нападающий сборной Украины оформил дубль, реализовав пенальти. Еще один мяч в ворота гостей забил Порту.

Таким образом, Довбик забил 10 голов в Ла Лиге в 16 матчах. Благодаря этому он попал в рейтинг лучших бомбардиров чемпионата, которые быстрее других забили 10 голов в Ла Лиге в 21-м веке. Артем вместе с Джузеппе Росси расположился на 8-9 позиции в данном топе. Первое и второе места в рейтинге занимают Роберт Левандовски и Джуд Беллингем. Также в списке пресутсвуют Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что мадридский "Атлетико" интересуется Довбиком. Кроме того, Артем заинтересовал сразу три топ-клуба из Италии.