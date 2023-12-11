"Маленький клуб сокрушил "Барселону" в гостях": легенда футбола восхищен "Жироной" Довбика и Цыганкова

"Жирона" в каталонском дерби обыграла "Барселону" и возглавила Ла Лигу

Легендарный английский футболист, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер не прошел мимо исторической победы "Жироны" над "Барселоной" (4:2) в Ла Лиге сезона 2023/24. За "Жирону" опять голевыми действиями отметилась украинская пара игроков — Виктор Цыганков и Артем Довбик.

В матче 16-го тура испанского первенства "Жирона" впервые в истории победила "Сине-гранатовых", восхитив футбольный мир, в частности Линекера. Соответствующий пост англичанин опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"О боже! Маленькая "Жирона" обыграла в гостях "Барселону" и лидирует в Ла Лиге с 2-очковым отрывом. Вот это сюжет!" – написал Линекер, который когда-то защищал цвета каталонского суперклуба.

Отметим, Довбик и Цыганков поучаствовали в первом взятии ворот. Виктор отдал голевую передачу, а Артем в касание переправил мяч прямиком в угол ворот.

Видеообзор матча "Барселона" - "Жирона"

Напомним, недавно Цыганков забил важный гол за "Жирону" и помог клубу взять очки в игре с "Атлетиком" (Бильбао). Ранее сообщалось, что Довбик своей игрой заинтересовал мадридский "Атлетико", который считается третьими по силе клубом в Испании.