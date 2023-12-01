У футболистов снижаются функции мозга: ученые выяснили, с чем это связано

Ученые сравнили функции мозга футболистов спустя два года

Ученые выяснили, что мозг футболистов склонен к ухудшению своих функций. Виною всему часты пасы головой, которые спортсмены дают на матчах и других соревнованиях.

Такие выводы ученые озвучили на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA), сообщает SCITECHDAILY. На изучение мозга футболистов исследователи потратили не один год.

Так, из-за ударов головой по мячу снижается как микроструктура, так и функциональность мозга. Происходит это не после первого и даже не после десятого удара, а в течение некоторого промежутка времени. Ранее ученые изучали неблагоприятное влияние на мозг от футбола в один момент времени, новое же исследование рассматривало изменения мозга в течение двух лет.

В исследовании приняли участие 148 молодых и взрослых футболистов, но не профессионалов, а любителей. Средний возраст исследуемых был 27 лет, а 26% из них составляли женщины. Для игроков разработали специальный опросник, чтобы определить, как часто они бьют головой по мячу.

Игроки прошли оценивание вербального обучения и памяти, диффузионную тензорную визуализацию (DTI), исследование МРТ. Сделали это в начале исследования и спустя два года. Исследование DTI показывает микроструктуру мозга путем отслеживания микроскопического движения молекул воды через ткань.

У тех футболистов, которые били по мячу головой 1,5 тысячи раз и больше за два года увеличилась диффузия в лобных областях белого вещества и снизился индекс ориентационной дисперсии (мера организации мозга) в определенных областях мозга.

Ученые считают, что нарушения в мозгу в молодом возрасте может привести к серьезным заболеваниям в старости. Например, к деменции.

"Во всем мире существует огромная обеспокоенность по поводу черепно-мозговых травм в целом и по поводу того, что футбол может вызвать долгосрочные неблагоприятные последствия для мозга, в частности. Большая часть этой обеспокоенности связана с тем, что изменения в молодом возрасте могут привести к риску нейродегенерации и деменции в более позднем возрасте", — сказал доктор медицинских наук Майкл Л. Липтон.

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