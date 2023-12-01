У футболістів знижуються функції мозку: вчені з’ясували, із чим це пов’язано

Вчені порівняли функції мозку футболістів через два роки

Вчені з’ясували, що мозок футболістів схильний до погіршення своїх функцій. Виною всьому часті паси головою, які спортсмени дають на матчах та інших змаганнях.

Такі висновки озвучили вчені на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA), повідомляє SCITECHDAILY. На вивчення мозку футболістів дослідники витратили не один рік.

Так, через удари головою по м’ячу знижується як мікроструктура, і функціональність мозку. Відбувається це не після першого і навіть після десятого удару, а протягом деякого проміжку часу. Раніше вчені вивчали несприятливий вплив на мозок від футболу в один момент часу, нове дослідження розглядало зміни мозку протягом двох років.

У дослідженні взяли участь 148 молодих та дорослих футболістів, але не професіоналів, а любителів. Середній вік досліджуваних був 27 років, а 26%з них становили жінки. Для гравців розробили спеціальний опитувальник, щоб визначити, як часто вони б’ють головою по м’ячу.

Гравці пройшли оцінювання вербального навчання та пам’яті, дифузійну тензорну візуалізацію (DTI), дослідження МРТ. Зробили це на початку дослідження та через два роки. Дослідження DTI показує мікроструктуру мозку шляхом відстеження мікроскопічного руху молекул води через тканину.

У тих футболістів, які били по м’ячу головою 1,5 тисячі разів і більше за два роки, збільшилася дифузія в лобових областях білої речовини та знизився індекс орієнтаційної дисперсії (міра організації мозку) у певних областях мозку.

Вчені вважають, що порушення мозку в молодому віці може призвести до серйозних захворювань у старості. Наприклад, до деменції.

"У всьому світі існує величезне занепокоєння з приводу черепно-мозкових травм загалом і з приводу того, що футбол може спричинити довгострокові несприятливі наслідки для мозку, зокрема. Більшість цієї стурбованості пов’язана з тим, що зміни в молодому віці можуть призвести до ризику нейродегенерації та деменції у пізнішому віці", — сказав доктор медичних наук Майкл Л. Ліптон.

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