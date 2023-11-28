Українські вчені відкрили новий вид п’явок з Антарктики: як їх прозвали (фото)

Новий вид відокремився від своїх північних родичів приблизно 1,76 мільйона років тому під час плейстоцену, коли клімат на Землі помітно охолодився

Вчені з України спільно з іноземними колегами з Польщі, Італії та Словенії виявили новий вид антарктичних п’явок. Було встановлено, що предки цих п’явок мігрували в Арктику мільйони років тому, а потім повернулися до Антарктики.

Дослідження було опубліковано у журналі Systematics and Biodiversity, повідомляє Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що відкриття було здійснено зоологами Андрієм та Сергієм Утєвськими, Олександром Білецьким, Іоанною Ціхоцькою, Маріо Санторо та Петером Тронтелі.

Вчені разом досліджували поширення паразитів риб, у такому випадку — п’явок-пісциколід. Виявивши новий вигляд, зоологи провели детальне вивчення його зовнішньої та внутрішньої структури, а також ядерні та мітохондріальні гени.

"З’ясувалося, що нова п’явка належить до групи, яку називають "платибделини". Вони поширені в Арктиці та суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, як знайти білого ведмедя в Антарктиці!", — сказав Сергій Утєвський.

Потім дослідники почали вивчати, як сталося таке незвичайне географічне поширення, враховуючи, що більшість тварин мешкають або в Північній або Південній півкулі.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Філогенетичний аналіз і реконструкція предкових ареалів показали, що риб’ячі п’явки виникли в морях навколо Антарктики, потім вони поширилися Світовим океаном, досягли Арктики й проникли в прісні водойми Північної півкулі. Однак згодом предок нашого виду повернувся з півночі на батьківщину предків всієї родини в Антарктиці", – виявили дослідники.

Молекулярний годинник показав, що новий вид відокремився від своїх північних родичів приблизно 1,76 мільйона років тому під час плейстоцену, коли клімат на Землі помітно охолодився. Саме в цей час цей вид зміг перетнути тропіки.

Вчені віднесли новий вигляд до нового роду, названого Austroplatybdellina (що в перекладі з латини означає "південна платибделіна"), оскільки ця антарктична п’явка походить в основному з північної групи платібделлін. Повна офіційна наукова назва нового виду — Austroplatybdellina prodiga.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, який залишив батька і блукав у далеких країнах так само як і п’явки-платибделини в північних морях. Згодом одна з них повернулася на південну прабатьківщину. Латиною "блудна" – "prodiga", – розповів Сергій Утєвський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в північній Туреччині на місці розкопок Хаттус виявили прикрасу зі слонової кістки віком 2800 років.