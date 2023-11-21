У нас "під носом": вчені назвали планету на якій може бути життя

Дослідження спростовує давню теорію про те, що на цій планеті немає жодних летких речовин

Вчені виявили, що на одній із планет Сонячної системи може ховатися життя. Назва цієї планети – Меркурій.

Про це повідомляє Space.com. За даними дослідників, на цій планеті можуть існувати соляні льодовики. Відкриття може показати, що навіть найнестабільніші умови у внутрішній частині Сонячної системи можуть іноді повторювати умови, що спостерігаються на Землі.

Ще цікавіше те, що вчені з Інституту планетарних наук (PSI) вважають, що ці соляні льодовики можуть створити відповідні умови для життя, подібні до деяких екстремальних середовищ на Землі, де процвітає мікробне життя.

"Особливі сольові сполуки на Землі створюють заселені ніші навіть у найсуворіших умовах, де вони зустрічаються, наприклад, у посушливій пустелі Атакама в Чилі", — сказав у своїй заяві провідний автор дослідження та вчений PSI Алексіс Родрігес і додав, що "Такі міркування змушують нас замислитись про можливість існування підземних областей Меркурія, які можуть бути більш гостинними, ніж його сувора поверхня”.

Карта, що показує кратеровану поверхню планети і велику червону область, що позначає розташування соляних льодовиків біля північного полюса Меркурія.

За словами вчених, льодовики на найближчій планеті до Сонця, на відміну від земних, походять з глибоко лежачих шарів, багатих на леткі речовини (VRL). Ці верстви, як пишуть дослідники, були оголені внаслідок ударів астероїдів об поверхню. Проведене моделювання показало, що льодовики, ймовірно, утворилися щонайменше одного мільярда років тому. Вони є застиглими залишками якогось потужного сольового потоку, причому їм досі вдалося зберегти леткі речовини.

Таким чином нове дослідження спростовує давню теорію про те, що Меркурій через свою близькість до Сонця практично позбавлений летких речовин.

"Льодовики на Меркурії характеризуються складною конфігурацією западин, які утворюють широко поширені і дуже молоді сублімаційні ями, — пишуть дослідники. — Ці западини мають глибину, яка становить значну частину загальної товщини льодовика, що вказує на збереження в них великої кількості летких речовин".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що космічний телескоп "Джеймс Вебб" глянув на центр Чумацького шляху та знайшов там невідому область.