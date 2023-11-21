У нас "под носом": ученые назвали планету на которой может быть жизнь

Исследование опровергает давнюю теорию о том, что на этой планете нет никаких летучих веществ

Ученые обнаружили, что на одной из планет Солнечной системы может скрываться жизнь. Название этой планеты — Меркурий.

Об этом сообщает Space.com. По данным исследователей, на этой планете могут существовать соляные ледники. Открытие может показать, что даже самые нестабильные условия во внутренней части Солнечной системы могут иногда повторять условия, наблюдаемые на Земле.

Еще более интересно то, что ученые из Института планетарных наук (PSI) полагают, что эти соляные ледники могут создать подходящие условия для жизни, подобные некоторым экстремальным средам на Земле, где процветает микробная жизнь.

"Особые солевые соединения на Земле создают обитаемые ниши даже в самых суровых условиях, где они встречаются, например, в засушливой пустыне Атакама в Чили", — заявил в своем заявлении ведущий автор исследования и ученый PSI Алексис Родригес и добавил, что "Такие размышления заставляют нас задуматься о возможности существования подземных областей Меркурия, которые могут быть более гостеприимными, чем его суровая поверхность".

Карта, показывающая кратерированную поверхность планеты и большую красную область, обозначающую места расположения соляных ледников возле северного полюса Меркурия.

По словам ученых, ледники на ближайшей планете к Солнцу, в отличие от земных, происходят из глубоко лежащих слоев, богатых летучими веществами (VRL). Эти слои, как пишут исследователи, были обнажены в результате ударов астероидов о поверхность. Проведенное моделирование показало, что ледники, вероятно, образовались не менее одного миллиарда лет назад. Они представляют собой застывшие остатки какого-то мощного солевого потока, причем им до сих пор удалось сохранить летучие вещества.

Таким образом новое исследование опровергает давнюю теорию о том, что Меркурий из-за своей близости к Солнцу практически лишен летучих веществ.

"Ледники на Меркурии характеризуются сложной конфигурацией впадин, которые образуют широко распространенные и очень молодые ямы сублимации, — пишут исследователи. — Эти впадины имеют глубину, которая составляет значительную часть общей толщины ледника, что указывает на сохранение в них большого количества летучих веществ".

Напомним, ранее мы писали о том, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" взглянул на центр Млечного пути и нашел там неизвестную область.