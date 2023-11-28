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Украинские ученые открыли новый вид пиявок из Антарктики: как их прозвали (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Ученые открыли новый вид пиявок Новость обновлена 28 ноября 2023, 15:14
Ученые открыли новый вид пиявок. Фото Национальный антарктический научный центр

Новый вид отделился от своих северных родственников примерно 1,76 миллиона лет назад во время плейстоцена, когда климат на Земле заметно охладился

Ученые из Украины совместно с иностранными коллегами из Польши, Италии и Словении обнаружили новый вид антарктических пиявок. Было установлено, что предки этих пиявок мигрировали в Арктику миллионы лет назад, а затем вернулись в Антарктику.

Исследование было опубликовано в журнале Systematics and Biodiversity, сообщает Национальный антарктический научный центр. Отмечается, что открытие было совершено зоологами Андреем и Сергеем Утевскими, Александром Белецким, Иоанной Цихоцкой, Марио Санторо и Петером Тронтели.

Ученые вместе исследовали распространение паразитов рыб, в данном случае — пиявок-писциколид. Обнаружив новый вид, зоологи провели детальное изучение его внешней и внутренней структуры, а также ядерные и митохондриальные гены.

"Выяснилось, что новая пиявка принадлежит к группе, которую называют "платибделины". Они распространены в Арктике и смежных водах Атлантики и Тихого океана. Это то же, как найти белого медведя в Антарктике!", — сказал Сергей Утевский.

Затем исследователи начали изучать, как произошло такое необычное географическое распространение, учитывая, что большинство животных обитают либо в Северном, либо в Южном полушарии.

Фото: Национальный антарктический научный центр

"Филогенетический анализ и реконструкция предковых ареалов показали, что рыбьи пиявки возникли в морях вокруг Антарктики, затем они распространились по Мировому океану, достигли Арктики и проникли в пресные водоемы Северного полушария. Однако впоследствии предок нашего вида вернулся с севера на родину предков всей семьи рыбьих пиявок в Антарктике", – обнаружили исследователи.

Молекулярные часы показали, что новый вид отделился от своих северных родственников примерно 1,76 миллиона лет назад во время плейстоцена, когда климат на Земле заметно охладился. Именно в это время данный вид смог пересечь тропики.

Ученые отнесли новый вид к новому роду, названному Austroplatybdellina (что в переводе с латыни означает "южная платибделина"), поскольку эта антарктическая пиявка происходит в основном из северной группы платибделлин. Полное официальное научное название нового вида — Austroplatybdellina prodiga.

Фото: Национальный антарктический научный центр

"Эволюционная история нового вида напомнила нам притчу о блудном сыне, который оставил отца и бродил в далеких странах так же, как и пиявки-платибделины в северных морях. Впоследствии одна из них вернулась на южную прародину. По латыни "блудная" – "prodiga", – рассказал Сергей Утевский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в северной Турции на месте раскопок Хаттусы обнаружили украшение из слоновой кости возрастом 2800 лет.

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