Украинские ученые открыли новый вид пиявок из Антарктики: как их прозвали (фото)

Новый вид отделился от своих северных родственников примерно 1,76 миллиона лет назад во время плейстоцена, когда климат на Земле заметно охладился

Ученые из Украины совместно с иностранными коллегами из Польши, Италии и Словении обнаружили новый вид антарктических пиявок. Было установлено, что предки этих пиявок мигрировали в Арктику миллионы лет назад, а затем вернулись в Антарктику.

Исследование было опубликовано в журнале Systematics and Biodiversity, сообщает Национальный антарктический научный центр. Отмечается, что открытие было совершено зоологами Андреем и Сергеем Утевскими, Александром Белецким, Иоанной Цихоцкой, Марио Санторо и Петером Тронтели.

Ученые вместе исследовали распространение паразитов рыб, в данном случае — пиявок-писциколид. Обнаружив новый вид, зоологи провели детальное изучение его внешней и внутренней структуры, а также ядерные и митохондриальные гены.

"Выяснилось, что новая пиявка принадлежит к группе, которую называют "платибделины". Они распространены в Арктике и смежных водах Атлантики и Тихого океана. Это то же, как найти белого медведя в Антарктике!", — сказал Сергей Утевский.

Затем исследователи начали изучать, как произошло такое необычное географическое распространение, учитывая, что большинство животных обитают либо в Северном, либо в Южном полушарии.

Фото: Национальный антарктический научный центр

"Филогенетический анализ и реконструкция предковых ареалов показали, что рыбьи пиявки возникли в морях вокруг Антарктики, затем они распространились по Мировому океану, достигли Арктики и проникли в пресные водоемы Северного полушария. Однако впоследствии предок нашего вида вернулся с севера на родину предков всей семьи рыбьих пиявок в Антарктике", – обнаружили исследователи.

Молекулярные часы показали, что новый вид отделился от своих северных родственников примерно 1,76 миллиона лет назад во время плейстоцена, когда климат на Земле заметно охладился. Именно в это время данный вид смог пересечь тропики.

Ученые отнесли новый вид к новому роду, названному Austroplatybdellina (что в переводе с латыни означает "южная платибделина"), поскольку эта антарктическая пиявка происходит в основном из северной группы платибделлин. Полное официальное научное название нового вида — Austroplatybdellina prodiga.

Фото: Национальный антарктический научный центр

"Эволюционная история нового вида напомнила нам притчу о блудном сыне, который оставил отца и бродил в далеких странах так же, как и пиявки-платибделины в северных морях. Впоследствии одна из них вернулась на южную прародину. По латыни "блудная" – "prodiga", – рассказал Сергей Утевский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в северной Турции на месте раскопок Хаттусы обнаружили украшение из слоновой кости возрастом 2800 лет.