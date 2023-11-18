Заменит соевое и пальмовое: созданное учеными "бактериальное масло" вскоре попадет на рынок

Разработка пригодится в пищевой и косметической промышленности

Пока многие ученые и частные компании в поисках решить вопросы нехватки пищи на Земле рассматривают возможности создавать синтетическую пищу, другие же ищут другие, более экзотические, пути.

Как информирует The Green Queen, оригинальной идеей поделилась компания Zayt Bioscience, которая вместе с партнерами из Kynda придумала конкурента пальмовому маслу.

Компания разработала новый метод точной ферментации, благодаря которому фруктовые отходы могут с помощью бактерий быть переработаны в твердый пригодный к употреблению жир. Полученное масло, по заверениям разработчиков, может найти свое применение не только в пищевой промышленности, но и в косметической.

Как и более популярные соевое и пальмовое масла, продукт Zayt тоже остается твердым при комнатной температуре, что добавляет ему универсальности в хранении.

Компания отмечает, что на соевые и пальмовые плантации приходится около 18% всех вырубок лесов в мире, что приводит к эффекту домино в отношении изменений климата и связанных с ним погодных катастроф. При этом там также отмечают, что около трети пищевой продукции после переработки уходит в отбросы. То есть продукт поможет убить двух зайцев одним выстрелом — сократить количество отбросов, а заодно и предотвратить лишнюю вырубку лесов.

Точная ферментация по сути является использованием бактерий для производства разного рода промышленного сырья или пищевых ингредиентов. Сейчас во всем мире есть около 60 компаний, которые работают с этой технологией, однако так как она еще находится на начальном этапе развития, то это приводит к лишним тратам на обеспечение функционирования логистических цепочек.

Сейчас две компании работают над патентированием разработки и масштабированием производства, а "бактериальное масло" на рынки может попасть уже к концу следующего года.

Стоит отметить, что этот не самый необычный способ получать питательные вещества. Так недавно группа немецких ученых предложила добывать протеин из углекислого газа, то есть, напрямую из воздуха.