Ученые предложили "добывать" мясо из кукурузы: будет как настоящее

Технология может вскоре начать применяться в крупных масштабах

Проблема стремительного роста населения планеты и потребность обеспечивать людей пищей заставляют ученых искать все новые пути добычи пропитания. В частности, в последние годы стала популярной идея выращивания искусственного мяса на растительной основе.

Так американская компания IngredientWerks разработала технологию молекулярного земледелия, которое позволит выращивать заменитель мяса на кукурузе.

У нее получилось создать кукурузу с высокой долей миоглобина — протеина, который переносит кислород в теле — часто встречающегося в мышечной ткани коров.

Исследователи отметили, что им удалось получить 10 миллиграмм миоглобина на грамм кукурузы, что значительно выше тех показателей, которые они получали на начальном этапе разработки. Кроме того, оказалось, что себестоимость выращивания "кукурузного мяса" оказалась не настолько высокой, как ожидалось.

"Достигнув таких выраженных уровней миоглобина в кукурузе, мы считаем, что решили наибольшую проблему, которая сегодня стоит перед альтернативными белковыми рынками – производство высококачественных недорогих белков животного происхождения в больших масштабах", — говорится в заявлении руководства компании.

Компания уже подала заявку на патент своей технологии и ожидает, что в будущем готовый продукт можно будет добавлять в растительную пищу для получения вкуса, запаха и текстуры мяса.

Стоит отметить, что этот не самый необычный способ получать животный протеин. Так недавно группа немецких ученых предложила добывать его из углекислого газа, то есть, напрямую из воздуха.