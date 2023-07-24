Вчені запропонували "добувати" м’ясо з кукурудзи: буде як справжнє

Технологія може невдовзі почати застосовуватися у великих масштабах.

Проблема стрімкого зростання населення планети та потреба забезпечувати людей їжею змушують вчених шукати нові шляхи видобутку харчування. Зокрема, останніми роками стала популярною ідея вирощування штучного м’яса на рослинній основі.

Так, американська компанія IngredientWerks розробила технологію молекулярного землеробства, яке дозволить вирощувати замінник м’яса на кукурудзі.

У неї вийшло створити кукурудзу з високою часткою міоглобіну — протеїну, який переносить кисень у тілі — що часто зустрічається в м’язовій тканині корів.

Дослідники зазначили, що їм вдалося отримати 10 міліграмів міоглобіну на грам кукурудзи, що значно вище за ті показники, які вони отримували на початковому етапі розробки. Крім того, виявилося, що собівартість вирощування "кукурудзяного м’яса" виявилася не настільки високою, як очікувалося.

"Досягнувши таких виражених рівнів міоглобіну в кукурудзі, ми вважаємо, що вирішили найбільшу проблему, яка сьогодні стоїть перед альтернативними білковими ринками – виробництво високоякісних недорогих білків тваринного походження у великих масштабах", — йдеться у заяві керівництва компанії.

Компанія вже подала заявку на патент своєї технології і очікує, що в майбутньому готовий продукт можна буде додавати в їжу для отримання смаку, запаху та текстури м’яса.

Варто відзначити, що це не найнезвичайніший спосіб отримувати тваринний протеїн. Так нещодавно група німецьких учених запропонувала видобувати його з вуглекислого газу, тобто безпосередньо з повітря.