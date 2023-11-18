Замінить соєве та пальмове: створене вченими "бактеріальне масло" незабаром потрапить на ринок

Розробка стане в пригоді в харчовій та косметичній промисловості

Поки багато вчених та приватних компаній у пошуках вирішення питання нестачі їжі на Землі розглядають можливості створювати синтетичну їжу, інші ж шукають інші, більш екзотичні шляхи.

Як інформує The Green Queen, оригінальною ідеєю поділилася компанія Zayt Bioscience, яка разом із партнерами з Kynda придумала конкурента пальмовій олії.

Компанія розробила новий метод точної ферментації, завдяки якому фруктові відходи можуть за допомогою бактерій бути перероблені у твердий придатний для вживання жир. Отримане масло, як запевняють розробники, може знайти своє застосування не тільки в харчовій промисловості, а й у косметичній.

Як і більш популярні соєва та пальмова олії, продукт Zayt теж залишається твердим при кімнатній температурі, що додає йому універсальності у зберіганні.

Компанія зазначає, що на соєві та пальмові плантації припадає близько 18% усіх вирубок лісів у світі, що призводить до ефекту доміно щодо змін клімату та пов’язаних з ним погодних катастроф. При цьому там також зазначають, що близько третини харчової продукції після перероблювання йде у відходи. Тобто продукт допоможе вбити двох зайців одним пострілом — скоротити кількість відходів, а заразом і запобігти зайвій вирубці лісів.

Точна ферментація по суті є використанням бактерій для різного роду промислової сировини або харчових інгредієнтів. Зараз у всьому світі є близько 60 компаній, які працюють з цією технологією, однак оскільки вона ще перебуває на початковому етапі розвитку, то це призводить до зайвих витрат на забезпечення функціонування логістичних ланцюжків.

Зараз дві компанії працюють над патентуванням розробки та масштабуванням виробництва, а "бактеріальна олія" на ринки може потрапити вже до кінця наступного року.

Цей не самий незвичайний спосіб отримувати поживні речовини. Так нещодавно група німецьких вчених запропонувала видобувати протеїн із вуглекислого газу, тобто безпосередньо з повітря.