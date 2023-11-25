Вчені вигадали "підшкірну батарейку" для людини: навіщо це потрібно

Поки пристрій розглядається як медичний пристрій, однак у нього може бути куди ширше застосування

Вчені з Китаю створили бездротовий зарядний пристрій, який буде здатний заряджати біорозкладні імплантати без необхідності проведення складних хірургічних втручань.

Як пише BGR, суть нового імплантату описана в статті, опублікованій в журналі Science Advances. Новий пристрій є біорозкладним та гнучким, що відрізняє його від попередніх аналогів.

Лікарі у своїй практиці іноді використовують підшкірні пристрої, за допомогою яких відбувається доставка ліків у потрібні частини тіла. Однак ці пристрої, як і будь-яка електроніка, мають властивості рано чи пізно розряджатися, що потребує додаткових операцій щодо їх заміни. Традиційні ж біорозкладні джерела живлення зараз недостатньо потужні, щоб застосовуватися з медичною метою.

Однак новий пристрій повинен вирішити цю проблему і залишатися гнучким та біорозкладним. Тим самим він дозволяє мати можливість зберігати достатню кількість енергії, бути сумісним із людськими тканинами, а також повторювати контури органів та частин тіла.

Сам пристрій складається з магнієвої котушки та ланцюга, підключеного до модуля накопичення енергії. На відміну від традиційних батарей, там використовуються не хімічні накопичувачі, а цинк-іонові суперконденсатори.

Пристрій поки що знаходиться на дуже ранній стадії розробки, проте вже відкриває величезні перспективи використання біомедичних пристроїв, а в теорії може також отримати й інші застосування. Наприклад, бути використаним для підзарядки персональних гаджетів.

Нагадаємо, вчені створили фарбу, в якій використовувалися ціанобактерії. Це дозволило створювати покриття, яке здатне фотосинтезувати й цим виробляти кисень.