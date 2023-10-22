"Жива фарба" допоможе вирішити головну проблему колонізації Марса: що вигадали вчені

Розробка допоможе не лише марсіанським колоністам, а й допоможе з розв'язанням проблеми парникових газів на Землі.

Людство останніми роками особливо активно розмірковує про колонізацію сусідніх планет, насамперед Марса, проте є проблеми, які вирішити поки що не вдалося. Однією з них є питання забезпечення постійної бази киснем. Втім, тут можуть прийти на допомогу мікроскопічні організми.

Як інформує ScienceAlert, йдеться про бактерії Chroococcidiopsis cubana, які зустрічаються в пустельних регіонах нашої планети. Ці ціанобактерії існують за рахунок фотосинтезу — тобто перетворення енергії сонячного світла на поживні речовини. Як відомо, цей процес супроводжується поглинанням вуглекислого газу та виробленням кисню, що дуже потрібно майбутнім колоністам.

При цьому ідея їх використання може здатися дивною — вчені з Університету Суррея (Велика Британія) хочуть включити ці бактерії до фарби.

"Зі збільшенням кількості парникових газів, зокрема CO2, в атмосфері та стурбованістю нестачі води через підвищення глобальної температури нам потрібні інноваційні, екологічно чисті та стійкі матеріали", — зазначила бактеріолог Сюзі Хінглі-Вілсон.

Бактерії Chroococcidiopsis на Землі зустрічаються навіть у тих місцях, де здавалося б життя існувати не повинно. При цьому використовують вони свій особливий підхід до фотосинтезу, що дозволяє їм задовольнятися навіть слабким освітленням або обходитися без нього. Не дивно, що знаходили їх навіть у повністю темних печерах та під дном океану.

Ця особливість і привернула увагу вчених, які вважають, що ці мікроорганізми можна включити до складу біопокриття, яке здатне поглинати вуглекислий газ навколо себе та виділяти кисень.

Складне завдання було вирішено за допомогою змішування латексу та частинками глини, що дозволило створити пористе, але жорстке та міцне покриття, в якому бактерії змогли жити своє "щасливе крихітне життя".

Фарба виявилася здатною виробляти 0,4 г кисню на 1 грам біомаси й ця продуктивність залишалася стабільною протягом місяця.

Швидше за все цього буде недостатньо для створення екосистеми, що самопідтримується, на Марсі. Але що менше кисню доведеться завозити на Червону планету, то краще.

Загалом бактерії Chroococcidiopsis показали надзвичайну здатність до виживання в екстремальних умовах, що робить їх одним із кандидатів у майбутні колоністи. Однак залишається відкритим питання, чи не знищать зелені "прибульці" місцеві форми життя, якщо такі на Марсі існують. Оскільки саме пошуки життя там поки що є головним завданням вчених, то, швидше за все, з відправкою земних ціанобактерій туди доведеться почекати.

Як повідомлялося раніше, вчені всерйоз замислилися над тим, щоб першими колоністами на Марсі були лише жінки. Це може здатися дивним, але на те є вагомі причини.