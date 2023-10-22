"Живая краска" поможет решить главную проблему колонизации Марса: что придумали ученые

Разработка поможет не только марсианским колонистам, но и поможет с решением проблемы парниковых газов на Земле

Человечество в последние годы особо активно размышляет о колонизации соседних планет, в первую очередь Марса, однако есть проблемы, которые решить пока не удалось. Одной из таковых является вопрос снабжения постоянной базы кислородом. Впрочем, на помощь тут могут прийти микроскопические организмы.

Как информирует ScienceAlert, речь идет о бактериях Chroococcidiopsis cubana, которые встречаются в пустынных регионах нашей планеты. Эти цианобактерии существуют за счет фотосинтеза — то есть, превращении энергии солнечного света в питательные вещества. Как известно, этот процесс сопровождается поглощением углекислого газа и выработкой кислорода, что очень нужно будущим колонистам.

При этом идея их использования может показаться странной — ученые из Университета Суррея (Великобритания) хотят включить эти бактерии в состав краски.

"С увеличением количества парниковых газов, в частности CO2, в атмосфере и обеспокоенностью недостатка воды из-за повышения глобальной температуры нам нужны инновационные, экологически чистые и устойчивые материалы", — отметила бактериолог Сьюзи Хингли-Уилсон.

Бактерии Chroococcidiopsis на Земле встречаются даже в тех местах, где казалось бы жизнь существовать не должна. При этом используют они свой особый подход к фотосинтезу, что позволяет им довольствоваться даже слабым освещением или же обходиться полностью без него. Неудивительно, что находили их даже в полностью темных пещерах и под дном океана.

Эта особенность и привлекла внимание ученых, которые считают, что эти микроорганизмы можно включить в состав биопокрытия, которое будет способным поглощать углекислый газ вокруг себя и выделять кислород.

Сложная задача была решена посредством смешивания латекса и частицами глины, что позволило создать пористое, но жесткое и крепкое покрытие, в котором бактерии смогли жить свою "счастливую крохотную жизнь".

Краска оказалась способной производить 0,4 грамма кислорода на 1 грамм биомассы и эта продуктивность оставалась стабильной в течение месяца.

Скорее всего этого будет недостаточно для создания самоподдерживающейся экосистемы на Марсе. Но чем меньше кислорода придется завозить на Красную планету, тем лучше.

В целом бактерии Chroococcidiopsis показали необычайную способность к выживанию в экстремальных условиях, что делает их одним из кандидатов в будущие колонисты. Однако остается открытым вопрос о том, не уничтожат ли зеленые "пришельцы" местные формы жизни, если таковые на Марсе существуют. Поскольку именно поиски жизни там пока являются главной задачей ученых, то скорее всего с отправкой земных цианобактерий туда придется повременить.

Как сообщалось ранее, ученые всерьез задумались над тем, чтобы первыми колонистами на Марсе были лишь женщины. Это может показаться странным, но на то есть веские причины.