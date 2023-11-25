Ученые придумали "подкожную батарейку" для человека: зачем это нужно

Пока устройство рассматривается как медицинское приспособление, однако у него может быть куда более широкое применение

Ученые из Китая создали беспроводное зарядное устройство, которое будет способно подзаряжать биоразлагаемые имплантаты без необходимости проведения сложных хирургических вмешательств.

Как пишет BGR, суть нового имплантата описан в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Новое устройство является биоразлагаемым и гибким, что отличает его от предыдущих аналогов.

Врачи в своей практике иногда используют подкожные устройства, с помощью которых проходит доставка лекарств в нужные части тела. Однако эти устройства, как и любая электроника, имеют свойства рано или поздно разряжаться, что требует дополнительных операций по их замене. Традиционные же биоразлагаемые источники питания сейчас недостаточно мощные, чтобы применяться в медицинских целях.

Однако новое устройство должно решить эту проблему и оставаться гибким и биоразлагаемым. Чем позволяет иметь возможность хранить достаточное количество энергии, быть совместимым с человеческими тканями, а также повторять контуры органов и частей тела.

Само устройство состоит из магниевой катушки и цепи, подключенной к модулю накопления энергии. В отличие от традиционных батарей там используются не химические накопители, а цинк-ионовые суперконденсаторы.

Устройство пока находится на очень ранней стадии разработки, однако уже открывает огромные перспективы по использованию биомедицинских устройств, а в теории может также получить и другие применения. Например, быть использованным для подзарядки персональных гаджетов.

Напомним, ученые создали краску, в которой использовались цианобактерии. Это позволило создавать покрытие, которое способно фотосинтезировать и тем самым производить кислород.