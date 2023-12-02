Юный футболист сборной Украины заинтересовал большие клубы Европы

Еще один украинец может попасть в топ-чемпионат

Центральный защитник "Руха" и молодежной сборной Украины (U-21) Богдан Слюбик заинтересовал клубы Бундеслиги и Серии А. Накануне стало известно об интересе "Атлетико" к Артему Довбику.

Об этом сообщает Football.ua. По информации источника, скауты немецких клубов следили за игроком во время матча молодежных команд Украины и Германии (0:2).

Сообщается, что украинцем интересуются участник Лиги чемпионов сезона 2023/24 "Унион" (Берлин) и "Вольфсбург". Кроме того, Слюбик попал на радары римского "Лацио". Богдан провел отличный прошлый сезон в Юношеской лиге УЕФА и его прогресс не остался незамеченным.

Отметим, в сезоне 2023/24 Слюбик забил 2 гола в 15 матчах чемпионата Украины. Кроме того, он провел одну игру в Кубке страны. Transfermarkt оценивает Богдана в 500 тысяч евро, контракт игрока со львовским клубом действует до лета 2027 года.

Слюбик обладает отличным ударом, что футболист показал в матче с "Шахтером" (1:1).

Отметим, "Рух" идет пятым в турнирной таблице УПЛ. В последнем туре львовский клуб уступил "Динамо" (0:2). До этого "Рух" переиграл в гостях "Черноморец" со счетом 3:2.