Европейский гранд хочет купить форварда сборной Украины

Игрок отлично адаптировался в чемпионате Испании

Миланский "Интер" рассматривает возможность подписания форварда "Жироны" и сборной Украины Артема Довбика, который отлично выступает в первой половине сезона 2023/24.

Об этом на YouTube-канале Вацко Live сообщил известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко. По его информации, Артем попал в шорт-лист интересов миланского гранда. Кроме того, "Интер" хотел и хочет выкупить контракт украинца. Виктор отметил, что "Жирона" не задерживает футболистов, а потому в 2024 году Артем за определенную сумму может покинуть каталонский клуб.

"Я не знаю по поводу "Атлетико" Мадрид, но знаю точно за "Интер" Милан. Они давно следят за Артемом и еще летом рассматривали возможность его подписания. Но они выбрали опцию не тратить деньги и подписали Маркуса Тюрама свободным агентом, взяли в аренду у "Болоньи" Арнаутовича – форвардов примерно одного формата с Довбиком.

Не знаю, сможет ли Артем заиграть в клубе-гранде, но то, что Довбик в шорт-листе "Интера" – я знаю точно. И что они рассматривают вариант с его подписанием следующим летом – у меня тоже есть такая информация", — заявил Вацко.

Отметим, на счету Довбика 15 матчей в Испании, в которых он отметился 7 голами и 6 асистами.

Артем Довбик ярко выступил в сезоне 2022-23

Напомним, недавно в СМИ просочилась информация о том, что Довбик попал в сферу интересов "Атлетико" Мадрид. Сообщалось, что "Жирона" готова продать форварда за 30 млн евро.

Недавно Довбик записал на свой счет ассист в Кубке Испании, хотя фактически помешал одноклубнику.