Європейський гранд хоче купити форварда збірної України

Гравець чудово адаптувався у чемпіонаті Іспанії

Міланський "Інтер" розглядає можливість підписання форварда "Жирони" та збірної України Артема Довбика, який чудово виступає у першій половині сезону 2023/24.

Про це на YouTube-каналі Вацко Live повідомив відомий український журналіст та коментатор Віктор Вацко. За його інформацією, Артем потрапив у шорт-лист інтересів міланського гранда. Крім того, "Інтер" хотів та хоче викупити контракт українця. Віктор зазначив, що "Жирона" не затримує футболістів, а тому у 2024 році Артем за певну суму може залишити каталонський клуб.

"Я не знаю з приводу "Атлетіко" Мадрид, але знаю точно за "Інтер" Мілан. Вони давно стежать за Артемом і ще влітку розглядали можливість його підписання. Але вони обрали опцію не витрачати гроші та підписали Маркуса Тюрама вільним агентом, взяли в оренду у "Болоньї" Арнаутовича – форвардів приблизно одного формату із Довбиком.

Не знаю, чи зможе Артем заграти у клубі-гранді, але те, що Довбик у шорт-листі "Інтера" – я знаю точно. І що вони розглядають варіант із його підписанням наступного літа – у мене теж є така інформація”, – заявив Вацко.

Зазначимо, на рахунку Довбика 15 матчів в Іспанії, в яких він відзначився 7 голами та 6 асистами.

Артем Довбик яскраво виступив у сезоні 2022-23

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ просочилася інформація про те, що Довбик потрапив до сфери інтересів "Атлетіко" Мадрид. Повідомлялося, що "Жирона" готова продати форварда за 30 млн євро.

Нещодавно Довбик записав на свій рахунок асист у Кубку Іспанії, хоча фактично завадив одноклубнику.