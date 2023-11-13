Рус

Європейський гранд хоче купити форварда збірної України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Артем Довбик на тренуванні збірної України Новина оновлена 13 листопада 2023, 17:16
Артем Довбик на тренуванні збірної України. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Гравець чудово адаптувався у чемпіонаті Іспанії

Міланський "Інтер" розглядає можливість підписання форварда "Жирони" та збірної України Артема Довбика, який чудово виступає у першій половині сезону 2023/24.

Про це на YouTube-каналі Вацко Live повідомив відомий український журналіст та коментатор Віктор Вацко. За його інформацією, Артем потрапив у шорт-лист інтересів міланського гранда. Крім того, "Інтер" хотів та хоче викупити контракт українця. Віктор зазначив, що "Жирона" не затримує футболістів, а тому у 2024 році Артем за певну суму може залишити каталонський клуб.

"Я не знаю з приводу "Атлетіко" Мадрид, але знаю точно за "Інтер" Мілан. Вони давно стежать за Артемом і ще влітку розглядали можливість його підписання. Але вони обрали опцію не витрачати гроші та підписали Маркуса Тюрама вільним агентом, взяли в оренду у "Болоньї" Арнаутовича – форвардів приблизно одного формату із Довбиком.

Не знаю, чи зможе Артем заграти у клубі-гранді, але те, що Довбик у шорт-листі "Інтера" – я знаю точно. І що вони розглядають варіант із його підписанням наступного літа – у мене теж є така інформація”, – заявив Вацко.

Зазначимо, на рахунку Довбика 15 матчів в Іспанії, в яких він відзначився 7 голами та 6 асистами.

Артем Довбик яскраво виступив у сезоні 2022-23

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ просочилася інформація про те, що Довбик потрапив до сфери інтересів "Атлетіко" Мадрид. Повідомлялося, що "Жирона" готова продати форварда за 30 млн євро.

Нещодавно Довбик записав на свій рахунок асист у Кубку Іспанії, хоча фактично завадив одноклубнику.

Теги:
#Футбол #Віктор Вацко #Артем Довбик