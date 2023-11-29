Даже арбитры не выдерживают: знаменитый рефери порвал "кресты" (видео)

Футбольный судья пройдет длительное восстановление

Известный немецкий рефери Феликс Брых получил серьезное повреждение в матче 12-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" — "Штутгарт" (1:2). В августе вратарь "Днепра-1" получил жуткую травму в еврокубках.

48-летний Феликс провел рекордный матч (344-й) в Бундеслиге, сравнявшись по этому показателю с Вольфгангом Штарком. Об этом сообщает beinsports.

Стать единоличным рекордсменом Брыху в ближайшее время не светит. Во время игры Феликс травмировал колено, и после первого тайма рефери заменили. Позднее оказалось, что у арбитра разрыв крестообразных связок. Судья уже перенес операцию, после которой его ждет длительное восстановление.

Феликс судит матчи Бундеслиги с 2004 года. Кроме того, он провел 69 матчей в Лиге чемпионов, работал на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, а в 2021 году завершил международную карьеру. В 2017 году Брых судил финал ЛЧ "Ювентус" — "Реал" (1:4), а в 2014-м — финал Лиги Европы "Севилья" — "Бенфика" (0:0, 4:2 по пенальти).

Видеообзор матча "Айнтрахт" — "Штутгарт"

Недавно главный тренер "Барселоны" Хави раскритиковал УЕФА за увеличение количества матчей в сезоне, из-за чего футболисты травмируются гораздо чаще. Похоже, календарь влияет и на работу рефери.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций хочет изменить правила футбола, чтобы обезопасить арбитров от критики игроков во время матча.