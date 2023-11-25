Хави предлагает революцию в футболе

Испанский специалист хочет реформировать футбол

Главный тренер "Барселоны" Хави предложил радикально изменить футбольный календарь. Недавно каталонцы проиграли "Шахтеру" (0:1) в Лиге чемпионов.

Соответствующее заявление испанского специалиста приводит AS. Хави предложил сначала проводить все клубные матчи сезона, а затем – все игры сборных. Дело в том, что из-за матчей сборных во время международных пауз клубы теряют футболистов из-за травм. Недавно звезда "Барселоны" Гави вылетел до конца сезона, игрок пропустит Евро-2024.

"9 месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Тогда бы не было так много поездок. Думаю, что ФИФА рассматривает это. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске", – предложил Хави.

На данный момент УЕФА делает международные паузы в сентябре, октябре, ноябре и марте в разгар клубного сезона.

Ранее сообщалось, что украинский футболист "Динамо" Загреб Богдан Михайличенко разгневал тренера своим поведением в раздевалке. До этого левый защитник выступал за бельгийский "Андерлехт" под руководством звезды футбола.