"Снял трусы и взял телефон": Тренер "Динамо" хочет выгнать украинца из команды

Похоже, украинский футболист покинет команду в ближайшее время

Главный тренер загребского "Динамо" Сергей Якирович очень не доволен отношением к результатам команды украинского защитника Богдана Михайличенко. Ранее украинец выступал за бельгийский "Андерлехт".

Соответствующее заявление наставника приводит N1. Якировичу не понравилось, как Михайличенко отреагировал на домашнее поражение от "Балкани" (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА. Теперь тренер хочет избавиться от украинца.

"После поражения от "Балкани" в Приштине я решил выгнать его. Пусть даже общественность думает, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Тогда бы я выгнал 10 игроков! Но если ты приходишь после игры в раздевалку и первым делом снимаешь трусы и берешь телефон, говоришь легкомысленно, будто ничего не произошло.

А я злой из-за поражения, половина игроков ломает раздевалку! Ну, значит, ты там только физически, а мыслями в другом месте, и я думаю, что такие игроки нам не нужны. И я думаю, что они недооценивают "Динамо", что очень важно подчеркнуть", – сказал Якирович.

Добавим, что 26-летний Михайличенко, который играет на позиции левого защитника, в "Динамо" Загреб провел 15 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.

Напомним, в Лиге конференций (групповой этап) выступает один украинский клуб — "Заря". Луганчане после трех туров идут третьими в турнирной таблице, отставая от "Маккаби" ТА на 2 очка и от "Гента" — на 6 баллов. В субботу, 25 ноября, луганчане сыграют перенесенный матч ЛК против тель-авивцев.