"Зняв труси та взяв телефон": Тренер "Динамо" хоче вигнати українця з команди

Схоже, український футболіст покине команду найближчим часом

Головний тренер загребського "Динамо" Сергєй Якіровіч дуже незадоволений ставленням до результатів команди українського захисника Богдана Михайличенка. Раніше українець виступав за бельгійський "Андерлехт".

Відповідну заяву наставника наводить N1. Якіровічу не сподобалося, як Михайличенко відреагував на домашню поразку від "Балкані" (0:2) у матчі 2-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА. Тепер тренер хоче позбутися українця.

"Після поразки від "Балкані" у Пріштіні я вирішив вигнати його. Нехай навіть громадськість думає, що я зробив це через його гру, але це неправда. Тоді б я вигнав 10 гравців! Але якщо ти приходиш після гри в роздягальню і першим ділом знімаєш труси й береш телефон, говориш легковажно, ніби нічого не сталося.

А я злий через поразку, половина гравців ламає роздягальню! Ну, значить, ти там лише фізично, а думками в іншому місці, і я гадаю, що такі гравці нам не потрібні. І я думаю, що вони недооцінюють "Динамо", що дуже важливо наголосити", – сказав Якіровіч.

Додамо, що 26-річний Михайличенко, який грає на позиції лівого захисника, у "Динамо" Загреб провів 15 матчів, відзначившись двома гольовими передачами.

Нагадаємо, у Лізі конференцій (груповий етап) виступає один український клуб — "Зоря". Луганці після трьох турів йдуть третіми в турнірній таблиці, відстаючи від "Маккабі" ТА на 2 очки й від "Гента" — на 6 балів. У суботу, 25 листопада, луганці зіграють перенесений матч ЛК проти тель-авівців.