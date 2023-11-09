"Зоря" програла у Лізі конференцій, пропустивши 3 голи за тайм (відео)

"Мужики" показали непогану гру, але не результат

У четвер, 9 листопада, "Зоря" приймала "Маккабі" Тель-Авів у рамках матчу 4-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч проходила у Любліні (Польща) на однойменній арені та завершилася з рахунком 3:1 на користь "Маккабі" ТА. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди грали на зустрічних курсах, подарувавши вболівальникам справжнє шоу. Однак у першій половині в атаці досягли успіху лише гості. Вже на 7-й хвилині нідерландський захисник "Маккабі" ТА Деррік Лукассен відкрив рахунок, пробивши п’ятою, перебуваючи спиною до воріт. Ще через 19 хвилин гості подвоїли рахунок зусиллями Дора Переца, який замкнув навіс партнера головою. За 2 хвилини до перерви Перец оформив дубль, знову зігравши краще всіх на "другому поверсі".

На початку другого тайму господарі забили гол, який було скасовано через спірний офсайд. Луганці продовжували тиск, що призвело до взяття воріт. На 74-й хвилині Даниїл Аліфіренко "розмочив" рахунок.

"Зоря" – "Маккабі" Т-А – 1:3

Голи: Аліфіренко (74) – Лукассен (7), Дор Перец (26, 43)

Попередження: Снурніцин (49) – Лукассен (56), А.Коен (86)

"Зоря": Турбаєвський, Нагнойний (Венделл, 87), Снурніцин, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефіренко, 66), Яцик, Мічин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко, 87), Герреро (Горбач, 46).

"Маккабі": Москера, Ревіво (Тургеман, 72), Соборіт, Лукоссен, А.Коен, Каніховскі, ван Овереєм (Голаса, 72), Дор Перец, Мілсон (Шахар, 90), Захаві (Давіда, 90), Бітон (Біттон, 65).

Статистика матчу Зоря - Маккабі ТА

Турнірне становище команд у групі B Ліги конференцій

Повний відеоогляд матчу "Зоря" — "Маккабі Тель-Авів" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Зоря" та "Маккабі" ТА пропустили третій тур через ситуацію в Ізраїлі. Луганський клуб не хотів переносити гостьову зустріч проти ізраїльтян, пославшись на завантажений календар у листопаді, проте УЄФА пішов проти української команди, призначивши нову дату поєдинку на 25 листопада.

Ізраїль вперше збив балістичну ракету поза атмосферою Землі.

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги конференцій "Зоря" відібрала очки у "Гента" (1:1), після чого обіграла на виїзді ісландський "Брейдаблік" (1:0).