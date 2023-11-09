"Заря" проиграла в Лиге конференций, пропустив 3 гола за тайм (видео)

"Мужики" показали неплохую игру, но не результат

В четверг, 9 ноября, "Заря" принимала "Маккаби" Тель-Авив в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24.

Встреча проходила в Люблине (Польша) на одноименной арене и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Маккаби" ТА. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды играли на встречных курсах, подарив болельщикам настоящее шоу. Однако в первой половине в атаке преуспели только гости. Уже на 7-й минуте нидерландский защитник "Маккаби" ТА Деррик Лукассен открыл счет, пробив пяткой, находившись спиной к воротам. Еще через 19 минут гости удвоили счет усилиями Дора Переца, замкнувшего навес партнера головой. За 2 минуты до перерыва Перец оформил дубль, вновь сыграв лучше всех на "втором этаже".

В начале второго тайма хозяева забили гол, который был отменен из-за спорного офсайда. Луганчане продолжали давление, что привело к взятию ворот. На 74-й минуте Даниил Алифиренко "размочил" счет.

"Заря" – "Маккаби" ТА – 1:3

Голы: Алифиренко (74) – Лукассен (7), Дор Перец (26, 43)

Предупреждения: Снурницын (49) – Лукассен (56), А.Коэн (86)

"Заря": Турбаевский, Нагнойный (Венделл, 87), Снурницын, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефиренко, 66), Яцик, Мичин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко (87), Герреро (Горбач, 46).

"Маккаби": Москера, Ревиво (Тургеман, 72), Соборит, Лукассен, А.Коэн, Каниховски, ван Овереем (Голаса, 72), Дор Перец, Милсон (Шахар, 90), Захави (Давида, 90), Битон (Биттон, 65).

Статистика матча Заря - Маккаби ТА

Турнирное положение команд в группе B Лиги конференций

Полный видеообзор матча "Заря" — "Маккаби Тель-Авив":

Напомним, "Заря" и "Маккаби" ТА пропустили третий тур из-за ситуации в Израиле. Луганский клуб не хотел переносить гостевую встречу против израильтян, сославшись на загруженный календарь в ноябре, однако УЕФА пошел против украинской команды, назначив новую дату поединка на 25 ноября.

Израиль впервые сбил баллистическую ракету вне атмосферы Земли.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги конференций "Заря" отобрала очки у "Гента" (1:1), после чего обыграла на выезде исландский "Брейдаблик" (1:0).