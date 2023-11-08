"Заря" - "Маккаби" Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Украинский клуб проведет важный матч в еврокубках

В четверг, 9 ноября, луганская "Заря" сыграет матч 4-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Маккаби" Тель-Авив. В третьем туре украинский и израильский клубы пока не встречались из-за ситуации в Израиле.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" — "Маккаби" Тель-Авив. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

"Заря" — "Маккаби" Тель-Авив — начало в 22:00

Поединок пройдет в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Турнирное положение обязывает оба клуба набирать очки, ведь и "Заря", "Маккаби" ТА претендуют на выход из группы (топ-2). Добавим, что букмекеры не верят в украинский коллектив, считая израильтян бесспорными фаворитами "дуэли". К слову, игру "Заря" — "Маккаби" ТА покажут в Украине в прямом эфире.

Турнирная таблица группы B в Лиге конференций

Отметим, "Заря" не хотела переносить гостевой поединок против "Маккаби" ТА в ЛК, сославшись на загруженность в ноябре, однако УЕФА пошел против украинского клуба, назначив сыграть командам 25 ноября.

Напомним, "Заря" в первом туре Лиги конференций неожиданно отобрала очки у "Гента" (1:1), а во втором луганчане обыграли на выезде исландский "Брейдаблик" (1:0).